В Индии зафиксировали пятый подряд суточный мировой антирекорд заражения коронавирусом

Индия зарегистрировала за 24 часа 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом, что стало очередным, пятым подряд мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в понедельник, что общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 17 313 163, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Суточный рост количества инфицированных в Индии пятый день подряд демонстрирует рекордные показатели. В воскресенье Минздрав страны сообщал о 349 691 заразившемся за 24 часа, в субботу - о 346 786, в пятницу этот показатель составлял 332 730, а в четверг - 314 835.

За последние 72 часа страна зарегистрировала около 1 млн новых инфицированных: о том, что количество заболевших превысило 16 млн, индийский Минздрав сообщал 23 апреля.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа на 2 812, этот показатель также демонстрирует рост - в воскресенье сообщалось о 2 767 заболевших. Всего число смертельных случаев достигло 195 123. Число выздоровевших от этой инфекции увеличилось за сутки на 219 272 и достигло 14 304 382. На лечении находятся 2 813 658 пациентов с коронавирусом, что на 130 907 больше, чем сутками ранее.

Великобритания, Германия, Израиль, США, Франция выразили готовность помочь Индии в трудной ситуации, представив кислород, сопутствующее медицинское оборудование, некоторые медикаменты. По информации индийской газеты "Экономик таймс", ссылающейся на источники, Россия также выразила готовность помочь Индии с кислородом и лекарствами.