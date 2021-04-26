Изменение границ Армении не соответствует интересам Ирана: зангезурский коридор - фальсификация Баку

Иранские СМИ освещают заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании “зангезурского коридора”, подчеркивая, что такого коридора исторически не существовало, это искажение истории.

Подчеркивается, что изменение международно признанных границ Армении противоречит интересам Ирана. Как сообщает «Арменпресс», эксперт по международному праву Ахмад Каземи в интервью агентству “Fars” подчеркнул, что Алиев неоднократно открыто угрожал территориальной целостности Армении, на что Ереван отвечал на уровне официального представителя МИД.

По словам Каземи, исторически никогда не существовало коридора под названием “зангезурский коридор”, это очередная историческая фальсификация Баку, не имеющая никакой правовой основы. Эксперт подчеркнул, что слова Алиева доказывают, что целью Баку является не открытие коммуникаций, не определение правового статуса Карабаха и не нормализация отношений с Ереваном.

Развивая эту мысль, Каземи добавил, что в сотрудничестве с Турцией Азербайджан пытается через Зангезурский коридор объединить пантюркский мир, устранить геополитические возможности Ирана в регионе, отстранить Иран от региональной энергетики, ограничить Китай и Россию и нанести удар по инициативе “Один пояс, один путь”.

Эксперт подчеркнул, что Иран против изменения международно признанных границ Армении, добавив, что Азербайджан и Турция знают об этом, поэтому посредством многосторонней программы пытаются нейтрализовать Иран, и это параллельно с выборами в Иране.

В статье, опубликованной на сайте информационного агентства “Mehr”, подчеркивается, что территориальные претензии к Армении противоречат интересам Ирана, и что Исламская Республика должна была официально осудить такой проект. Было подчеркнуто, что создание “зангезурского коридора” противоречит заявлению от 9 ноября, поскольку в нем говорится об открытии каналов коммуникаций. Подчеркивалось, что такого коридора исторически не существовало, это искажение истории. Было отмечено, что заявление Алиева представляет собой угрозу, направленную на ускорение создания этого коридора.