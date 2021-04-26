Глава МИД Литвы повторил позицию ЕС о необходимости возвращения пленных

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что все лица, взятые в плен после второй Арцахской войны, должны быть возвращены. Как сообщает «Арменпресс», об этом Ландсбергис сказал в ходе совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

“Со стороны ЕС была представлена довольно четкая позиция, если планируем деятельность, направленную на взаимное доверие, то все заложники, все военнопленные должны быть возвращены.

8 апреля офис вице-премьера Армении Тиграна Авиняна заявил, что возвращение пленных, к сожалению, вновь откладывается, 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября вновь не выполняется, что является грубым нарушением послевоенного гуманитарного процесса.