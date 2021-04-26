Парламент Арцаха приветствовал признание Джо Байденом Геноцида армян

Национальное собрание Республики Арцах приветствовало признание Геноцида армян президентом США Джо Байденом. Как сообщает «Арменпресс», Национальное собрание Арцаха распространило заявление, которое мы приводим ниже.

“Мы с глубокой благодарностью приветствуем использование президентом США Джо Байденом в своем послании 24 апреля термина “Геноцид армян”, чем он, по сути, официально признал величайшее злодеяние, совершенное против армян в начале 20 века.

Этот шаг президента США квалифицируется как восстановление исторической справедливости, истины, подтверждение высших ценностей прав человека и гуманитарных принципов. Мы думаем, что если бы лидеры сверхдержав в свое время осудили бы Геноцид армян, Азербайджан и Турция не осмелились бы осуществить преступный план истребления народа Арцаха, который является не чем иным, как продолжением Геноцида армян 1915 года. Убеждены, что подобные заявления предотвратят новые геноциды.

По сей день иски о правах на собственность армян, лишившихся Родины и проживающих в диаспоре в США, не удовлетворены под предлогом непризнания геноцида. Мы считаем, что это право наших соотечественников диаспоры будет восстановлено.

Хотя военно-политические власти Турции и Азербайджана отвергают и осуждают заявление Байдена, это уже реальность, которую не изменить”.