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Айвазян  о приглашении Азербайджана на заседание ЕАЭС: консенсуса нет

Айвазян  о приглашении Азербайджана на заседание ЕАЭС: консенсуса нет

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что нет единого мнения о приглашении Азербайджана на заседание Межправительственного совета ЕАЭС. Как сообщает «Арменпресс», Айвазян сказал об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы.

“Нет консенсуса, относительно того, в каком статусе приглашать на это мероприятие страну, которую вы упомянули”, - сказал Айвазян.

Ранее российский телеканал РБК сообщал, что страны-члены ЕАЭС рассматривают возможность участия азербайджанской делегации в заседании Межправительственного совета 29 апреля.


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