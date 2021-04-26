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Президент Ливана в телефонном разговоре с Арамом I выразил армянскому народу свою поддержку

Президент Ливана в телефонном разговоре с Арамом I выразил армянскому народу свою поддержку

Президент Ливана Мишель Аун 24 апреля после литургии в Кафедральном соборе Антилиаса, посвященной памяти святых мучеников Геноцида армян, провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского, Его Святейшеством Верховным Патриархом и Католикосом Арамом I. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Католикосата Антилиаса.

Отмечается, что президент Ливана выразил свою поддержку армянскому народу, напомнив, что ливанский народ также подвергся резне со стороны османских турок.

В телефонном разговоре с Арамом I поддержку выразил и предстоятель Маронитской Церкви  Патриарх Бешара Бутрос ар-Раи.

В ближайшие дни Кафедральный собор Антилиаса в связи со 106-й годовщиной Геноцида армян посетят делегации главных партий Ливана, чтобы выразить армянскому народу свое содействие.


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