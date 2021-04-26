Для нас важны не слова, а дела: Айвазян обратился к заявлению Эрдогана

И. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян, касаясь заявления президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана о том, что Турция готова развивать отношения с Арменией на основе добрососедства и взаимного уважения, отметил, что для Армении важны не слова, а дела. Об этом Айвазян сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Арменпресс».

“Нам известно письмо президента Турции и озвученная в нем готовность, но должен отметить, что мы придаем важность не только словам, но и делам, о чем мы очень определенно уже высказывались.

Подобные заявления бывали и раньше, даже был подписан двусторонний документ, который, однако, не имел позитивного продолжения. Для нас важны не слова, а дела”, - сказал и. о. министра ИД.

24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо армянскому патриарху Константинополя епископу Сааку Машаляну, в котором отметил, что Турция готова развивать отношения с Арменией на основе добрососедства и взаимного уважения.

Норайр Шогикян