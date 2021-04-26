Исполняющий обязанности министра иностранных дел РА обратился к признанию Байденом Геноцида армян.

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РА Ара Айвазян отметил, что признание и осуждение Геноцида армян возможно не только с точки зрения истины и исторической справедливости, но и с точки зрения физической безопасности армянского народа.

Отвечая на вопрос «Арменпресс», Айвазян сказал об этом, имея в виду признание президентом США Джо Байденом Геноцида армян.

«Первое послевоенное 24 апреля имело явный и особый международный резонанс. В этом году этот день ознаменовался решительной поддержкой армянского народа международным сообществом. Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией, в Армению прибыли делегации высокого уровня. Были послания от многих наших международных партнеров, в том числе на самом высоком уровне. Признание и осуждение Геноцида армян возможно не только с точки зрения истины, исторической справедливости, но и с точки зрения физической безопасности армянского народа», - сказал Айвазян.

Исполняющий обязанности министра отметил, что полностью разделяет идею, выраженную в послании президента Байдена, о том, что международное сообщество должно предпринять активные шаги для предотвращения повторения подобных международных преступлений в будущем.

«В каком-то смысле послание президента Байдена является большим вкладом в продвижение Армении в международной повестке дня по предотвращению и осуждению геноцидов», - заключил исполняющий обязанности министра.

2021 г. 24 апреля Джо Байден стал первым президентом США, признавшим Геноцид армян.

Геноцид армян 1915 года Османской империей - величайшее преступление начала 20 века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Признали геноцид и осуждают его около тридцати стран мира: Уругвай, Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чехия, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сирия, Словакия, Швеция, Швейцария, Франция, авторитетные международные организации.