Ваграм Думанян и Вардине Оганян подписали меморандум о сферах молодежи и спорта

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян и министр по делам молодежи и спорта Ливанской Республики, специальный представитель президента Ливана Вардин Оганян подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству.

Как сообщает «Арменпресс», Думанян сказал, что документ закладывает основу для активных связей между двумя странами в области молодежи и спорта.

«Наша деятельность также послужит укреплению связей с армянской общиной Ливана. Надеюсь, что сразу после подписания этого документа мы предпримем практические шаги», - сказал министр образования и науки РА, добавив, что, по его мнению, вскоре будут результаты.

Вардине Оганян подчеркнула важность подписания документа о сотрудничестве между Ливаном и Арменией, поскольку это шаг к укреплению отношений между двумя народами.

«Я считаю это сотрудничество золотой возможностью для укрепления отношений между армянами и ливанцами. Надеюсь, что в ближайшее время начнутся практические шаги», - сказала Оганян.

Говоря о проблемах, с которыми сталкивается ливанская молодежь, министр молодежи и физического воспитания Ливана упомянула, что они носят экономический характер.

«Нестабильная политическая ситуация в нашей стране влияет на молодежь, она часто сталкивается с серьезными проблемами. Одна из основных проблем заключается в том, что для молодых людей нет работы, они не находят своего потенциала в Ливане, поэтому они уезжают за границу», - сказала Оганян, добавив, что одной из их серьезных проблем является эмиграция ливанской молодежи.

Последняя также отметила, что благодаря подписанному документу будет происходить обмен опытом между двумя странами.