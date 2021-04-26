Ваграм Думанян и Вардине Оганян подписали меморандум о сферах молодежи и спорта
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян и министр по делам молодежи и спорта Ливанской Республики, специальный представитель президента Ливана Вардин Оганян подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству.
Как сообщает «Арменпресс», Думанян сказал, что документ закладывает основу для активных связей между двумя странами в области молодежи и спорта.
«Наша деятельность также послужит укреплению связей с армянской общиной Ливана. Надеюсь, что сразу после подписания этого документа мы предпримем практические шаги», - сказал министр образования и науки РА, добавив, что, по его мнению, вскоре будут результаты.
Вардине Оганян подчеркнула важность подписания документа о сотрудничестве между Ливаном и Арменией, поскольку это шаг к укреплению отношений между двумя народами.
«Я считаю это сотрудничество золотой возможностью для укрепления отношений между армянами и ливанцами. Надеюсь, что в ближайшее время начнутся практические шаги», - сказала Оганян.
Говоря о проблемах, с которыми сталкивается ливанская молодежь, министр молодежи и физического воспитания Ливана упомянула, что они носят экономический характер.
«Нестабильная политическая ситуация в нашей стране влияет на молодежь, она часто сталкивается с серьезными проблемами. Одна из основных проблем заключается в том, что для молодых людей нет работы, они не находят своего потенциала в Ливане, поэтому они уезжают за границу», - сказала Оганян, добавив, что одной из их серьезных проблем является эмиграция ливанской молодежи.
Последняя также отметила, что благодаря подписанному документу будет происходить обмен опытом между двумя странами.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен