Производитель одежды Putin Team будет экспортировать продукцию в Китай

Группа компаний "Портновская мануфактура "Shishkin", производитель одежды Putin Team, намерена развивать экспорт своей продукции, среди приоритетных направлений - рынки Китая и стран Ближнего Востока. Как передает Арменпресс, об этом рассказал в интервью РИА Новости основатель и гендиректор группы Дмитрий Шишкин.

"Основных направлений для развития поставок у нас три. Первое - рынки стран Азии, среди которых можно выделить Китай, Ближний Восток и арабские страны. Там очень большая лояльность к нашей стране. Второе - Западная Европа. Третье - конечно, экспансия на внутреннем российском рынке и СНГ в широком понимании", - сказал Шишкин.

Он также сообщил, что компания намерена участвовать на выставке Expo 2021 в Дубае. "Через нее, а также через ISPO (Международная выставка спортивных товаров и технологий - ред.) в Мюнхене планируем активно выходить на экспорт. То есть начинаем и экспансию за рубеж", - добавил дизайнер.