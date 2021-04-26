Глава МИД Литвы воздал дань памяти жертвам Геноцида армян
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Мемориальном комплексе Геноцида армян воздал дань памяти святых мучеников Геноцида.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении в Facebook.
“Начался официальный визит министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Армению.
Литовская делегация во главе с министром Ландсбергисом посетила Мемориал Геноцида армян и воздала дань памяти святых мучеников”, - говорится в записи.
В Ереване состоялась встреча и личная беседа глав МИД Армении и Литвы. В рамках визита главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Ереван состоится и совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и Литвы.
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