Глава МИД Литвы воздал дань памяти жертвам Геноцида армян

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Мемориальном комплексе Геноцида армян воздал дань памяти святых мучеников Геноцида.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении в Facebook.

“Начался официальный визит министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Армению.

Литовская делегация во главе с министром Ландсбергисом посетила Мемориал Геноцида армян и воздала дань памяти святых мучеников”, - говорится в записи.

В Ереване состоялась встреча и личная беседа глав МИД Армении и Литвы. В рамках визита главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Ереван состоится и совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и Литвы.