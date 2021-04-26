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Глава МИД Литвы воздал дань памяти жертвам Геноцида армян

Глава МИД Литвы воздал дань памяти жертвам Геноцида армян

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Мемориальном комплексе Геноцида армян воздал дань памяти святых мучеников Геноцида.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении в Facebook.

“Начался официальный визит министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Армению.

Литовская делегация во главе с министром Ландсбергисом посетила Мемориал Геноцида армян и воздала дань памяти святых мучеников”, - говорится в записи.

В Ереване состоялась встреча и личная беседа глав МИД Армении и Литвы. В рамках визита главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Ереван состоится и совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и Литвы.

Фото: Татев Дурян

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