ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель НС Армении Арарат Мирзоян подписал конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс РА». Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт парламента.

«26 апреля спикер НС РА Арарат Мирзоян подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «Избирательный кодекс Республики Армения», принятый на внеочередном заседании Национального Собрания РА 1 апреля», - говорится в сообщении.

В течение 21 дня после принятия закона Президент Республики не подписал закон, не оспорил его конституционность, и по истечении этого срока право подписи закона, в соответствии с частью 3 статьи 129 Конституции РА, было передано председателю НС.