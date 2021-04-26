В Афганистане пять человек пострадали при попадании ракеты в здание

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате попадания ракеты в здание администрации провинции Кунар на востоке Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости глава провинциального совета Валает Хан Машвани.

По словам чиновника, ракета попала в зал, где в этот момент проходил конкурс по чтению Корана. Пока неизвестно, откуда она была выпущена.

Губернатор Кунара Икбал Саид подтвердил факт атаки.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.