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СМИ: почти сто человек задержали на юге Италии по подозрению в связях с мафией

СМИ: почти сто человек задержали на юге Италии по подозрению в связях с мафией

Итальянские правоохранительные органы задержали 99 человек, подозреваемых в связях с местной мафией в городе Бари (южная область Апулия). Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает агентство ANSA.

По его данным, речь идет о клане "Стришульо", который действует в административном центре южного региона. В частности, задержанным вменяется участие в мафиозной группировке, вымогательство и преступления, связанные с наркотиками. Всего следствие ведется в отношении 147 человек, отмечает агентство.


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