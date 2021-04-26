СМИ: почти сто человек задержали на юге Италии по подозрению в связях с мафией

Итальянские правоохранительные органы задержали 99 человек, подозреваемых в связях с местной мафией в городе Бари (южная область Апулия). Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает агентство ANSA.

По его данным, речь идет о клане "Стришульо", который действует в административном центре южного региона. В частности, задержанным вменяется участие в мафиозной группировке, вымогательство и преступления, связанные с наркотиками. Всего следствие ведется в отношении 147 человек, отмечает агентство.