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В населенных пунктах вблизи Степанакерта и Мартакерта будут обезвреживаться боеприпасы

В населенных пунктах вблизи Степанакерта и Мартакерта будут обезвреживаться боеприпасы

В населенных пунктах, прилегающих к столице Арцаха Степанакерту и к городу Мартакерт, саперные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел проведут работы по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и боеприпасов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГСЧС МВД Арцаха.

“Государственная служба по ЧС МВД Арцаха сообщает, что сегодня саперные отряды службы в населенных пунктах, прилегающих к городам Мартакерт и Степанакерт, проведут работы по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и боеприпасов, - говорится в сообщении.

Инженерно-разведывательные работы проводятся в других районах республики.


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