Европейские депутаты в ПА Евронест подчеркнули обязательство Азербайджана по возврату пленных
На Парламентской ассамблее Евронест депутаты Европарламента подчеркнули, что Азербайджан должен выполнить свои обязательства по возврату армянских военнопленных.
Как передает «Арменпресс», об этом рассказали члены армянской делегации, представив подробности заседаний, проходивших в режиме онлайн с 19 по 20 апреля.
19 апреля состоялись заседания четырех комиссий, на которых выступили члены армянской делегации. Виктор Енгибарян, член политической комиссии, сказал, что они затронули вопросы, связанные с европейской интеграцией в странах Восточного партнерства. “Особое внимание было уделено Соглашению Армения-ЕС, вступившему в силу с 1 марта”, - сказал депутат.
Широкое обсуждение в Ассамблее нашли вопросы, связанных с пандемией COVID-19, с упором на вопросы безопасности, а также выступления членов армянской делегации во время дебатов. “Нашим приоритетом был акцент на вопросе возвращения военнопленных, зафиксированном в трехстороннем заявлении от 9 ноября. К сожалению, азербайджанская сторона пока не выполнила взятые на себя обязательства. Среди европейских партнеров по этому вопросу существует широкий консенсус. Ряд европейских депутатов выступили с речью, отметив, что Азербайджан должен выполнять свои обязательства по возврату армянских военнопленных”, - сказал Енгибарян.
Депутаты Национального собрания Армении на ПА представили политику арменофобии в Азербайджане, упомянув и “парк трофеев” в Баку. Они также подняли вопросы, связанные с армянским культурным наследием. В начале пленарного заседания выступил спикер НС Арарат Мирзоян, также председатели НС Украины и Грузии. Спикер Парламента Азербайджана не выступал. “Это подсказывает нам, что азербайджанская сторона недовольна работой Euronest, так как в различные резолюции не внесены все предложенные ими антиармянские пункты”, - сказал Енгибарян.
Член делегации Тарон Симонян сообщил, что резолюция, составленная армянской делегацией, обсуждалась и была принята на заседании экономической комиссии.
Несмотря на то, что в 8-ом пункте совместного заявления глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября четко сказано об обмене военнопленными, заложниками и другими содержащимися лицами и телами погибших, Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.
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