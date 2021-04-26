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Темнокожие актеры остались без "Оскаров" за главные роли

Темнокожие актеры остались без "Оскаров" за главные роли

Темнокожие актеры не получили "Оскаров" ни за лучшую мужскую, ни за лучшую женскую роль по итогам 93-й церемонии вручения премии, хотя по крайней мере в первом случае фаворитом был афроамериканец Чедвик Боузман. Трансляцию церемонии вел телеканал ABC.

Боузман был номинирован на "Оскар" посмертно. У победившего же в номинации 83-летнего Энтони Хопкинса, который стал самым пожилым лауреатом в данной категории, одна статуэтка уже есть, так что в многочисленных прогнозах СМИ победа отдавалась чаще всего Боузману. Среди претендентов был также Риз Ахмед - первый мусульманин, выдвинутый на "Оскар" в этой категории, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Среди претендентов на "Оскар" за лучшую женскую роль из пяти номинанток темнокожими были две - Виола Дэвис и Андра Дэй. Таким образом, награды в обеих категориях могли бы достаться темнокожим.

Голливуд все больше внимания уделяет тому, чтобы кино отражало, насколько общество в США разнообразно. С 2024 года при отборе номинантов на "Оскар" вступят в силу новые правила, которые будут требовать присутствия в фильмах определенного числа представителей меньшинств.


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