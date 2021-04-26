Темнокожие актеры не получили "Оскаров" ни за лучшую мужскую, ни за лучшую женскую роль по итогам 93-й церемонии вручения премии, хотя по крайней мере в первом случае фаворитом был афроамериканец Чедвик Боузман. Трансляцию церемонии вел телеканал ABC.

Боузман был номинирован на "Оскар" посмертно. У победившего же в номинации 83-летнего Энтони Хопкинса, который стал самым пожилым лауреатом в данной категории, одна статуэтка уже есть, так что в многочисленных прогнозах СМИ победа отдавалась чаще всего Боузману. Среди претендентов был также Риз Ахмед - первый мусульманин, выдвинутый на "Оскар" в этой категории, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Среди претендентов на "Оскар" за лучшую женскую роль из пяти номинанток темнокожими были две - Виола Дэвис и Андра Дэй. Таким образом, награды в обеих категориях могли бы достаться темнокожим.

Голливуд все больше внимания уделяет тому, чтобы кино отражало, насколько общество в США разнообразно. С 2024 года при отборе номинантов на "Оскар" вступят в силу новые правила, которые будут требовать присутствия в фильмах определенного числа представителей меньшинств.