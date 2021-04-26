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Приостановлена подача газа по ряду адресов Дилижана и части села Макенис Гегаркуникской области

Приостановлена подача газа по ряду адресов Дилижана и части села Макенис Гегаркуникской области

Для подключения существующей сети к газопроводу и проведения плановых работ 27 апреля с 09:00 до 18:00 27-го апреля будет приостановлена подача газа по ряду адресов Дилижана: улиц Саят-Новы, Шаумяна и Гая, прилегающих к ним общественных объектов: “Тамразян и внуки”, “В. Галумян”, АГНКС ООО “Манарс”. С 10:00 до 17:30 - потребителей газа по улице Варденисян села Макенис Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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