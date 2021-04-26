В районах Еревана Эребуни и Нубарашен и в селе Барцрашен Арарата приостановится подача газа

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения плановых ремонтных работ 27 апреля с 10:00 до 22:00 28 апреля будет прекращена подача газа потребителей административного района Эребуни и квартала Нубарашен города Еревана, прилегающих общественных объектов различного назначения, АГНКС ООО “Автогаз”, также потребителей села Барцрашен Араратской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.