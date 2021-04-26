В Лионе прошли мероприятия, посвященные 106-й годовщине Геноцида армян

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Церемония поминовения, посвященная 106-й годовщине Геноцида армян, прошла 24 апреля перед памятником Геноциду армян, преступлению против человечности, на площади Антуана Понсе в центре Лиона.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает консульство РА в Лионе.

«В этот же день в память о жертвах Геноцида в Лионе в церкви Святой Акопской Матери была отслужена литургия с участием представителей Армянской Католической и Евангелической церквей. Присутствовал также архиепископ Лиона. Мероприятие посетили мэр Лиона Грегори Дусс, председатель Метрополя Лиона Бруно Бернар, региональный префект Паскаль Мальос, региональный представитель ORA Пьер Беран, сопредседатели центра CCAF Жан-Жак Лафайет, Жан-Жак Лафайет, Джордж Кепенекян, представитель Генерального консульства РА в Лионе Леон Давтян», - отмечают в консульстве РА в Лионе.

По случаю 106-й годовщины Геноцида армян во французских регионах Валанс, Бур-ле-Валанс, Гренобль, Сент-Этьен, Вена, Сен-Шамон, Дессен, Виллербанн, Вон-Влен, Мейцио, Брон, Роман , Монбризон и в ряде других городов также были проведены памятные мероприятия с участием представителей соответствующих штатов, городов и местных сообществ.