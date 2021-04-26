Картина "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) режиссера Хлои Чжао получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом было объявлено в воскресенье на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию ведет телеканал ABC.

Картина "Земля кочевников" повествует об оставшейся без работы женщине, которая вынуждена скитаться по США. В марте лента была удостоена "Золотого глобуса" в номинации "Лучший драматический фильм".

Чжао родилась в Китае, но живет и работает в США. Она ранее получила премию Гильдии режиссеров США в ключевой номинации за работу над фильмом "Земля кочевников". Кроме того, она была удостоена "Золотого глобуса" за лучшую режиссуру.

Организаторы церемонии не стали следовать традиции, согласно которой награждение всегда завершалось номинацией за лучший фильм. На этот раз "Лучший фильм" оказался только третьей с конца номинацией. После него были объявлены лучшие актер и актриса.

Ранее режиссер церемонии Стивен Содерберг пообещал, что ее зрителей ждет немало сюрпризов. Одним из них стало объявление лучшего режиссера в самом начале церемонии - обычно победители в этой престижной номинации оглашались ближе к концу. Порядок вручения "Оскаров" никогда не был строгим, однако определенные традиции здесь все же существовали.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа проходит из-за пандемии в обновленном формате сразу в нескольких местах. В качестве двух основных площадок используется театр Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и железнодорожный вокзал города Union Station.