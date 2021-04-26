Аронян - 8-й в онлайн-турнире New In Chess Classic

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Гроссмейстер Леон Аронян продолжает свои выступления в онлайн-турнире New In Chess Classic.

Как сообщает «Арменпресс», в этом онлайн-турнире прошло 5 туров по быстрым шахматам. Аронян сыграл вничью три партии, проиграл одну и в одной выиграл. Сейчас у него 5,5 очков из 10 возможных и он занимает 8-е место в турнирной таблице. Лидирует действующий чемпион мира Магнус Карлсен, набравший 7 очков из 10 возможных. 26 апреля шахматисты сыграют еще 5 партий.

Всего в New In Chess Classic принимают участие 16 шахматистов. Он считается очередным турниром Champions Chess Tour. Призовой фонд составляет 100 тысяч долларов США, из которых 30 тысяч будут вручены победителю.

Аронян по-прежнему играет под армянским флагом.

Несколько дней назад шахматист Леон Аронян выступил с заявлением, в котором дал ответ на вопросы, которые в последнее время циркулировали о его персоне: Аронян уезжает из Армении. Он присоединится к команде США.