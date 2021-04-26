Рипсиме Аракелян подала в отставку с должности члена Совета старейшин Еревана

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Член фракции «Процветающая Армения» Совета старейшин Еревана Рипсиме Аракелян заявила о своей отставке. Как сообщает Арменпресс, об этом, Рипсиме Аракелян написала на своей странице в Facebook.

Рипсиме Аракелян поблагодарила партию «Процветающая Армения» за сотрудничество в течение последних 2,5 лет и пожелала партии успехов на предстоящих выборах.