Европейский свободный альянс выражает полную солидарность с народами Армении и Арцаха

Представленная в Европарламенте партия «Европейский свободный альянс» (European Free Alliance - в союзе с зелеными) выразила полную солидарность с народом Армении и Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении European Free Alliance на странице в Twitter.

«Сегодня день памяти Геноцида армян. Мы полностью солидарны с народами Армении и Арцаха. Геноцид армян необходимо помнить и признать», - говорится в сообщении Европейского свободного альянса, в котором также используются хэштеги признания Геноцида армян.