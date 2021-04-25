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Европейский свободный альянс выражает полную солидарность с народами Армении и Арцаха

Европейский свободный альянс выражает полную солидарность с народами Армении и Арцаха

Представленная в Европарламенте партия «Европейский свободный альянс» (European Free Alliance - в союзе с зелеными) выразила полную солидарность с народом Армении и Арцаха.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении European Free Alliance  на странице в Twitter.

«Сегодня день памяти Геноцида армян. Мы полностью солидарны с народами Армении и Арцаха. Геноцид армян необходимо помнить и признать», - говорится в сообщении Европейского свободного альянса, в котором также используются хэштеги признания   Геноцида армян.


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