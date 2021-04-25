Война напомнила, как  способствует отрицание возвращению насилия. Депутат Европарламента

Недавняя война в Арцахе напомнила, насколько отрицание истории ускоряет возвращение насилия.

Как передает Арменпресс, член группы дружбы с Арменией Европарламента Франсуа Беллами написал об этом на своей странице в Twitter.

«От Еревана до Парижа, с тем же пылом вспоминая Геноцид армян. последняя война 106 лет спустя напомнила нам, насколько отрицание истории ведет нас к возвращению насилия. Умалчивание этого преступления означает не только игнорирование его жертв, но и угрозу для будущего», - написал Беллами.