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Война напомнила, как  способствует отрицание возвращению насилия. Депутат Европарламента

Война напомнила, как  способствует отрицание возвращению насилия. Депутат Европарламента

Недавняя война в Арцахе напомнила, насколько отрицание истории ускоряет  возвращение насилия.

Как  передает Арменпресс, член группы дружбы с Арменией Европарламента Франсуа Беллами написал об этом на своей странице в Twitter.  

 «От Еревана до Парижа, с тем  же пылом вспоминая Геноцид армян. последняя война 106 лет спустя напомнила нам, насколько отрицание истории ведет  нас к возвращению насилия. Умалчивание  этого преступления означает не только игнорирование его жертв, но и угрозу для будущего», - написал Беллами.

 

 


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