Война напомнила, как способствует отрицание возвращению насилия. Депутат Европарламента
17:41, 25 Апрель, 2021
Недавняя война в Арцахе напомнила, насколько отрицание истории ускоряет возвращение насилия.
Как передает Арменпресс, член группы дружбы с Арменией Европарламента Франсуа Беллами написал об этом на своей странице в Twitter.
«От Еревана до Парижа, с тем же пылом вспоминая Геноцид армян. последняя война 106 лет спустя напомнила нам, насколько отрицание истории ведет нас к возвращению насилия. Умалчивание этого преступления означает не только игнорирование его жертв, но и угрозу для будущего», - написал Беллами.
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