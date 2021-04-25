Фракция Европарламента приветствует признание президентом США Геноцида армян

Социал-демократическая фракция Европарламента в своем сообщении в Twitter приветствуют признание президентом США Джо Байденом Геноцида армян во время Первой мировой войны.

«В 2015 году Европарламент принял резолюцию, в которой воздал дань памяти жертв Геноцида — 1,5 миллиона невинных армян, погибших в Османской империи», - сообщает Арменпресс со ссылкой на запись фракции Европарламента, приложенную к фото с подписью «Никогда не забывай Геноцид армян».