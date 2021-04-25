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Фракция Европарламента приветствует признание президентом США Геноцида армян

Фракция Европарламента приветствует признание президентом США Геноцида армян

Социал-демократическая фракция  Европарламента в своем  сообщении  в Twitter приветствуют признание президентом США Джо Байденом Геноцида армян во время Первой мировой войны.  

«В 2015 году Европарламент принял резолюцию, в которой воздал дань памяти  жертв  Геноцида —  1,5 миллиона невинных армян, погибших в Османской империи», - сообщает Арменпресс со ссылкой на запись фракции Европарламента, приложенную к   фото   с подписью «Никогда не забывай Геноцид армян».

 


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