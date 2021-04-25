В Швейцарии состоялись памятные мероприятия, посвященные 106-й годовщине Геноцида армян

По случаю 106-й годовщины Геноцида армян в Женеве в армянской церкви Св.Акопа местоблюститель Швейцарской епархии Армянской Апостольской церкви отец Гусан Алчанян провел богослужение памяти мучеников геноцида. Церемония поминовения продолжилась под открытым небом у церкви, у памятника жертвам Геноцида армян. Дудукист Левон Минасян исполнил "Дле яман" Комитаса.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Швейцарии, выступил вице-президент Союза армян Швейцарии (Union Arménienne de Suisse) Раффи Гирагосян.

Согласно источнику, посол РА в Швейцарии Андраник Ованнесян возложил венок к памятнику жертвам Геноцида армян. Выступая перед собравшимися, он поблагодарил швейцарцев, которые поддержали наш народ в дни Геноцида армян и спасли сотни жизней.

Он отметил: «Армянский народ нашел в себе силы и волю, несмотря на все бедствия, которые постигли его, чтобы выжить и вновь соединиться с Матерью Арменией и Диаспорой. Более того, армянский народ превратил независимую армянскую государственность в историческую реальность, для уничтожения которой османские полувоенные формирования предприняли свой чудовищный план по искоренению армян. Колокола Сардарапата звонят и сегодня, призывая нас сохранить независимое государство Армения сильным и непоколебимым, поскольку оно является незаменимым гарантом вечного существования армянского народа».

В этот же день, как сообщили в посольстве, в Цюрихе, Тичино, Дюбендорфе и ряде других городов Швейцарии прошли памятные мероприятия, посвященные 106-й годовщине Геноцида армян.