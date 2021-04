Аронян участвует в онлайн-турнире New In Chess Classic

Гроссмейстер Левон Аронян участвует в очередном туре онлайн-турнира, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как передает Арменпресс, на старте онлайн-турнира New In Chess Classic гроссмейстеры сыграли 5 партий. Аронян закончил вничью 4 и выиграл одну партию. Сейчас он 5-й. Всего в New In Chess Classic принимают участие 16 шахматистов. Соревнование считается очередным турниром Champions Chess Tour. Призовой фонд составляет 100 тысяч долларов США, из которых 30 тысяч будут вручены победителю.

Аронян до сих пор выступает под флагом Армении.

Несколько дней назад шахматист Левон Аронян выступил с заявлением, в котором дал ответ на вопросы, которые в последнее время распространяются о его личности. Аронян покидает Армению. Он присоединится к команде США