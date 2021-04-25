СДП Гнчакян  приветствует смелость президента США признать Геноцид армян  

ЦК Социал-демократической партии Гнчакян приветствует использование президентом США Джо Байденом слова «геноцид» в послании Белого дома по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, в заявлении СДПГ говорится: «Точное описание исторического факта прежде всего исправит упущение предыдущих администраций США, оно навсегда положит конец печальной традиции манипулирования вопросом Геноцида, а также ежегодным ожиданиям и разочарованиям, которым подвергались американские армяне и все армянство мира».

Это важное событие приобретает еще большее значение сегодня — в свете роли Турции в недавней войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и ее открытой враждебности по отношению к армянскому народу. В то же время это недвусмысленное неприятие политики отрицания турецких властей, четкий сигнал о том, что десятилетия политических угроз, кампания дезинформации потерпели неудачу, и пришло время противостоять своей собственной истории.

В связи с этим мы выражаем нашу признательность президенту Байдену за то, что он поставил правду, человеческую справедливость выше политических соображений и проявил смелость официально признать Геноцид армян. Мы надеемся, что в этот трудный момент администрация США расширит свою помощь, направленную на развитие и процветание Армении и Арцаха, а также умножит свои усилия в рамках Минской группы для лучшего урегулирования Арцахской проблемы, основываясь на праве народов на самоопределение.

Эта удачная возможность должна стать для нас стимулом к тому, чтобы перейти от признания Геноцида к созданию практической концепции восстановления наших прав и создания эффективной концепции. И эта трудная задача потребует огромные человеческие и материальные ресурсы, которые могут быть реализованы только благодаря объединению возможностей всех армян.

С глубочайшим уважением к памяти Геноцида и жертв Арцахской войны».