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Гимнаст Артур Давтян стал 6-м в опорном прыжке  на чемпионате Европы

Гимнаст Артур Давтян стал 6-м в опорном прыжке  на чемпионате Европы

Сборная Армении по гимнастике завершила выступления на чемпионате Европы.

Как  передает Арменпресс, в последний день чемпионата Европы в швейцарском Базеле в поединок  вновь вступил новый чемпион Европы Артур Давтян. Последний вышел в финал упражнений по опорным прыжкам. Набрав 14 499 очков, он занял 6-е место.  

Накануне  член сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян стал золотым призером чемпионата Европы в упражнениях на коне. В финале этого  упражнения у Армении было два представителя: Артур Давтян и Гагик Хачикян.

Артур Давтян в этом упражнении набрал 14 266 очков и стал чемпионом   Европы. Никита Нагорный из России завоевал серебряную медаль в этом упражнении с 14 266 очками, а Джо Фрейзер из Великобритании замкнул  тройку лидеров с 14 066 очками.  


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