Президент Аргентины заявил о своем обязательстве поддерживать армянскую общину и культуру

Президент Аргентины Альберто Фернандес написал в Twitter, что подтверждает свое обязательстве поддерживать и уважать армянскую культуры и всегда быть рядом с армянской общиной.

Как передает Арменпресс, в записи президента Аргентины по случаю 106-й годовщины Геноцида армян, в частности, отмечается:

«И через 106 лет после Геноцида армян я нахожусь рядом и поддерживаю всю армянскую общину Аргентины с обязательством уважать ее культуру, живя памятью о прошлых злодеяниях. Сердечно приветствую вас».