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Президент Аргентины заявил о своем обязательстве поддерживать армянскую общину и культуру

Президент Аргентины заявил о своем обязательстве поддерживать армянскую общину и культуру

Президент Аргентины Альберто Фернандес написал в Twitter, что  подтверждает свое обязательстве поддерживать и уважать армянскую культуры и всегда быть рядом с  армянской общиной.

Как  передает Арменпресс, в записи президента Аргентины  по случаю 106-й годовщины Геноцида армян, в частности,  отмечается:

«И через 106 лет после Геноцида армян я нахожусь рядом и поддерживаю всю армянскую общину Аргентины с обязательством уважать ее культуру, живя памятью о прошлых злодеяниях. Сердечно приветствую вас».


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