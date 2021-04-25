Президент Аргентины заявил о своем обязательстве поддерживать армянскую общину и культуру
Президент Аргентины Альберто Фернандес написал в Twitter, что подтверждает свое обязательстве поддерживать и уважать армянскую культуры и всегда быть рядом с армянской общиной.
Как передает Арменпресс, в записи президента Аргентины по случаю 106-й годовщины Геноцида армян, в частности, отмечается:
«И через 106 лет после Геноцида армян я нахожусь рядом и поддерживаю всю армянскую общину Аргентины с обязательством уважать ее культуру, живя памятью о прошлых злодеяниях. Сердечно приветствую вас».
A 106 años del aniversario del Genocidio Armenio, acompaño a toda la comunidad armenia en Argentina con el compromiso de mantener vivo el respeto hacia su cultura y viva la memoria frente a las atrocidades del pasado.— Alberto Fernández (@alferdez) April 25, 2021
Les hago llegar mi más sentido abrazo. pic.twitter.com/RyjeTDSLmN
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен