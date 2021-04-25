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Президент Саркисян присутствовал на панихиде памяти Вардана Грегоряна в   Св. Эчмиадзине

Президент Саркисян присутствовал на панихиде памяти Вардана Грегоряна в   Св. Эчмиадзине

Президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нуне Саркисян 25 апреля посетили Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в монастыре Св.Гаяне президент Республики, госпожа Саркисян и  Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II присутствовали на воскресном богослужении  и поминальной службе памяти Вардана Грегоряна — известного американского деятеля –армянского происхождения,  интеллектуала, президента нью-йоркского Фонда Карнеги, соучредителя гуманитарной инициативы «Аврора».

 

 

 

 


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