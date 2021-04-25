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Глава ИД РА  и  министр обороны Кипра обсудили  вопросы безопасности на Ю. Кавказе и Средиземноморье   

Глава ИД РА  и  министр обороны Кипра обсудили  вопросы безопасности на Ю. Кавказе и Средиземноморье   

25 апреля исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян встретился с министром обороны Кипра Хараламбосом Петридисом, который находится в Армении для участия в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения, Ара Айвазян выразил глубокую благодарность министру обороны Кипра Петридису за то, что он в эти дни находится в Армении, а также за то, что выразил свою поддержку Армянский народ, что  является  ярким проявлением  многовековой дружбы и солидарности народов Армении и Кипра.

«Стороны подчеркнули важность осуждения Геноцида армян для предотвращения подобных преступлений в регионе, особенно в свете экспансионистской политики Турции», - говорится в заявлении.

Согласно источнику, и.о. министра иностранных дел РА Ара Айвазян выразил удовлетворение динамично развивающимся политическим диалогом по армяно-кипрской двусторонней повестке дня, подчеркнув, что эффективное сотрудничество в различных сферах, а также многолетняя дружба   двух народов закладывает прочную основу для дальнейшего углубления межгосударственных отношений между Арменией и Кипром. В этом контексте была отмечена важность  укрепления повестки дня платформы Армения-Греция-Кипр.

По сообщению МИД РА, в ходе встречи стороны затронули вопросы безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье, в регионах Южного Кавказа.

 

 


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