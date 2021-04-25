COVID-19:  в Арцахе   подтверждено 6 новых  случаев

25 апреля по состоянию на 11:00 часов в Арцахе подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом.

Зараженные являются контактерами ранее установленных очагов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

За один день было проведено 45 тестов. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 23 639. В целом подтверждено 2648 случаев заболевания коронавирусом. С начала 2021 года 6184 гражданина прошли лабораторное обследование на коронавирус, и у 764 из них был положительный результат.

В настоящее время 36 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса, а пациенты с легкой формой болезни проходят амбулаторное лечение на дому.