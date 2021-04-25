COVID-19: в Армении подтверждено 410 новых случаев, 17 человек  скончались

По состоянию на 11:00 часов 25 апреля, в Армении подтверждено 410 новых случаев заболевания коронавирусом, 720 граждан выздоровели, 17 умерли. За сутки проведено 3 158 тестирований. Таким образом, общее количество тестов составило 963 225.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

Всего подтверждено 213 288 случаев заболевания коронавирусом, из этого числа отмечено 194 080 случаев излечения и 4018 случаев смерти. В настоящее время 14 189 пациентов проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

Накануне был зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусом, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1001.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.