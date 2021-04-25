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COVID-19: в Армении подтверждено 410 новых случаев, 17 человек  скончались

COVID-19: в Армении подтверждено 410 новых случаев, 17 человек  скончались

По состоянию на 11:00 часов  25 апреля, в Армении подтверждено 410 новых случаев заболевания коронавирусом, 720 граждан выздоровели, 17 умерли. За сутки проведено  3 158  тестирований. Таким образом, общее количество тестов составило 963 225.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.  

Всего  подтверждено 213 288  случаев заболевания коронавирусом, из этого числа отмечено 194 080 случаев излечения и 4018  случаев смерти. В настоящее время 14 189  пациентов проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

Накануне был  зарегистрирован  1 случай смерти, когда  пациент  болел  коронавирусом, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев  - 1001.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19  карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.

 

 


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