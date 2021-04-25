Наши пленные соотечественники обязательно будут возвращены — Пашинян

В своем обращении в прямом эфире исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян заявил, что удерживаемые Азербайджаном армянские пленные обязательно будут возвращены.

Как передает Арменпресс, он сказал:

«В заключение хочу еще раз выразить соболезнования всем нашим братьям и сестрам, членам семей павших в 44-дневной войне мучеников. Выразить нашу поддержку семьям всех наших пропавших без вести соотечественников, пожелать терпения и выдержки всем нашим пленным соотечественникам, их родственникам, и сказать, что наши пленные соотечественники обязательно будут возвращены, и у нас должна быть сила и энергия, чтобы обеспечить их возвращение».

Хотя пункт 8 совместного Заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября четко подчеркивал обмен военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми и телами погибших, Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.