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Наши пленные соотечественники обязательно будут возвращены — Пашинян

Наши пленные соотечественники обязательно будут возвращены — Пашинян

В своем обращении в прямом эфире  исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения  Никол Пашинян заявил, что удерживаемые Азербайджаном армянские  пленные   обязательно будут возвращены.

Как  передает Арменпресс, он сказал: 

«В заключение хочу еще раз выразить соболезнования всем нашим братьям и сестрам, членам семей павших в 44-дневной войне мучеников. Выразить нашу поддержку семьям всех наших пропавших без вести соотечественников, пожелать терпения и выдержки всем нашим пленным соотечественникам, их родственникам, и сказать, что наши пленные соотечественники обязательно будут возвращены, и у нас должна быть сила и энергия, чтобы обеспечить их возвращение».

Хотя пункт 8 совместного Заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября четко подчеркивал обмен военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми и телами погибших,   Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

 

 


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