ГД примет участие в выборах: Пашинян выступит в качестве кандидата в премьеры

Партия «Гражданский договор» будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, и Пашинян будет выдвинут кандидатом на пост премьер-министра.

Как передает Арменпресс, об этом в своем обращении в прямом эфире заявил исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

«Хочу подчеркнуть, что партия “Гражданский договор” будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, и он будет выдвинут кандидатом на пост премьер-министра, и что они смиренно подчинятся решениям народа и полностью выполнят свои обязательства перед народом.

Если народ решит, что я должен уйти с поста премьер-министра, я выполню это решение, если народ решит, что я должен оставаться на посту премьер-министра, я выполню это решение», - заявил Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что он предложил идею проведения в 2021 году внеочередных выборов еще в конце 2020 года. Однако эта идея была отвергнута рядом сил, потому что те круги, которые отвергли идею выборов, считали, что судьба власти должна решаться в “закрытых элитных комнатах”, а народ должен быть изолирован от этого процесса.

«Эти силы проявили такой подход не только потому, что они понимают, что у них нет шансов завоевать доверие носителя верховной власти в Армении - народа, но также их политическое кредо заключается в том, что люди, которых можно на газелях и с использованием административных рычагов загнать на избирательные участки, должны только фиксировать принятые “элитой” решения.

Однако наше кредо совершенно другое: свободное волеизъявление народа - единственный источник власти и суверенитета, и дальнейшая судьба власти должна решаться только и только народом, и я считаю себя гарантом этой возможности и этого права», - подчеркнул Никол Пашинян.