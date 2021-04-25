Президент Армении принял отставку правительства

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о принятии отставки правительства Армении.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Принимая за основу статью 130 Конституции — принять отставку правительства», - говорится в постановлении.

25 апреля Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Согласно статье 130 Конституции Республики Армения, в случаях, предусмотренных статьей 158 Конституции, президент Республики немедленно принимает отставку Правительства.

Согласно статье 158 Конституции, Правительство подает прошение об отставке Президенту Республики в день первой сессии новоизбранного Национального Собрания, выражения недоверия Правительству, неутверждения программы Правительства, отставки премьер-министра с должности или когда должность премьер-министра остается вакантной.