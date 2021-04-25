Считаю важным, чтобы моя отставка состоялась именно сегодня - в День гражданина: послание премьера

Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян посчитал возможным, что его отставка состоится 25 апреля, в День гражданина.

Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в своем обращении в прямом эфире.

Пашинян отметил.

«Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцаха,

Гордые армяне диаспоры,

18 марта текущего года в результате обсуждений с президентом Республики, лидерами парламентских фракций я объявил о решении провести в Армении внеочередные парламентские выборы 20 июня 2021 года.

Согласно действующей Конституции Республики Армения, внеочередные парламентские выборы возможны только в том случае, когда премьер-министр подает в отставку и парламент два раза не избирает нового премьер-министра. После этого Национальное Собрание считается распущенным в силу права, и проводятся внеочередные парламентские выборы.

Сегодня я подаю в отставку с должности премьер-министра Республики Армения для осуществления решения о проведении 20 июня внеочередных парламентских выборов.

Формулировки Конституции также предполагают, что для роспуска Национального Собрания в силу права необходимо, чтобы в парламенте было проведено голосование по выборам премьер-министра. Для соблюдения этой процедуры дважды будет выдвинута моя кандидатура в премьер-министры. Остальные фракции Национального Собрания, депутаты не будут выдвигать другого кандидата на пост премьер-министра. Парламентское большинство не выберет премьер-министра, Национальное Собрание будет считаться распущенным, и будут назначены внеочередные парламентские выборы.

В течение этого периода я продолжу исполнять обязанности премьер-министра Республики Армения в полном объеме, предусмотренном законодательством и Конституцией», - подчеркнул Пашинян, добавив, что для соблюдения графика проведения внеочередных выборов 20 июня ему не обязательно было уходить в отставку именно сегодня, 25 апреля.

«Однако я посчитал важным, чтобы моя отставка состоялась именно сегодня - в День гражданина. Это важный символ того, что таким образом мы возвращаем полученную от гражданина Республики Армения власть гражданину, чтобы он, гражданин Республики Армения, самостоятельно решал дальнейшую судьбу власти посредством свободных, честных и конкурентных выборов».

Пашинян подчеркнул, что в сегодняшнем послании он не хочет затрагивать успехи и неудачи, победы и поражения, которые у нас были с 2018 года.

«Я много раз говорил на эти темы, и предстоящий предвыборный период предоставит много таких возможностей.

Сейчас же хочу еще раз подчеркнуть, почему мы считаем необходимым проведение внеочередных парламентских выборов.

В 2020 году мы прошли через трагические события. О причинах, основаниях, решениях произошедшего говорили практически все: политические силы, члены правительства, представители интеллигенции, представители духовенства, неправительственные организации, неформальные группы.

Единственный субъект, у которого не было институциональной возможности выразить свое мнение, - это народ, и поэтому у народа должна быть возможность высказать свое мнение, дать оценки событиям прошлого и настоящего, принять решения о будущем. Внеочередные выборы проводятся для того, чтобы создать такую возможность.

Я предложил идею проведения в 2021 году внеочередных выборов еще в конце 2020 года. Однако эта идея была отвергнута рядом сил, потому что те круги, которые отвергли идею выборов, считали, что судьба власти должна решаться в “закрытых элитных комнатах”, а народ должен быть изолирован от этого процесса.

Эти силы проявили такой подход не только потому, что они понимают, что у них нет шансов завоевать доверие носителя верховной власти в Армении - народа, но также их политическое кредо заключается в том, что люди, которых можно на газелях и с использованием административных рычагов загнать на избирательные участки, должны только фиксировать принятые “элитой” решения.

Однако наше кредо совершенно другое: свободное волеизъявление народа - единственный источник власти и суверенитета, и дальнейшая судьба власти должна решаться только и только народом, и я считаю себя гарантом этой возможности и этого права», - подчеркнул Никол Пашинян.

Пашинян отметил также, что партия “Гражданский договор” будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, и он будет выдвинут кандидатом на пост премьер-министра, и что они смиренно подчиниятся решениям народа и полностью выполнят свои обязательства перед народом.

«Если народ решит, что я должен уйти с поста премьер-министра, я выполню это решение, если народ решит, что я должен оставаться на посту премьер-министра, я выполню это решение.

В заключение хочу еще раз выразить соболезнования всем нашим братьям и сестрам, членам семей павших в 44-дневной войне мучеников. Выразить нашу поддержку семьям всех наших пропавших без вести соотечественников, пожелать терпения и выдержки всем нашим пленным соотечественникам, их родственникам, и сказать, что наши пленные соотечественники обязательно будут возвращены, и у нас должна быть сила и энергия, чтобы обеспечить их возвращение.

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцаха,

Гордые армяне диаспоры,

Ни минуты не сомневайтесь, знайте, будьте уверены:

В Армении и Арцахе есть будущее, будущее есть, и строительство этого будущего начинается сегодня.

Еще раз преклоняясь перед всеми нами мучениками, поздравляю всех нас с Днем гражданина.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствуем мы и наши дети, ибо живем и будем жить в свободной и счастливой Армении, в свободном и счастливом Арцахе», - сказал Никол Пашинян․

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