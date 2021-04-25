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Премьер-министр РА Пашинян подал в отставку в преддверии  внеочередных выборов в НС

Премьер-министр РА Пашинян подал в отставку в преддверии  внеочередных выборов в НС

Премьер-министр РА Никол Пашинян подал в отставку перед внеочередными выборами в НС. Об этом он сообщил в своем заявлении в прямом эфире.

Как  передает Арменпресс, Пашинян напомнил, что 18 марта в результате консультаций с президентом республики и руководителями парламентских фракций он объявил о решении провести в Армении 20 июня внеочередные парламентские выборы.  

Согласно действующей Конституции Республики Армения, проведение внеочередных парламентских выборов возможно в случае, если  премьер-министр подает в отставку, и  парламент дважды не избирает премьер-министра. После этого силой закона Национальное собрание считается распущенным, и проводятся внеочередные парламентские выборы.

«Во исполнение решения о проведении внеочередных парламентских выборов 20 июня сегодня  я подаю в отставку с поста премьер-министра Республики Армения», - отметил  Никол Пашинян.

 


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