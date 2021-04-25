МИД Арцаха высоко оценивает признание президентом Джо Байденом Геноцида армян
Министерство иностранных дел Республики Арцах своим заявлением высоко оценивает признание президентом Джо Байденом Геноцида армян.
«Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден своим посланием от 24 апреля фактически признал Геноцид армян», - говорится в заявлении.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства иностранных дел Республики Арцах, МИД Арцаха подчеркивает, что высоко оценивает этот важный с гуманитарной и политической точек зрения шаг президента Соединенных Штатов по должной оценке преступления, совершенного Турцией против миллионов армян.
«Это моральная победа, победа не только армянского народа, но и всего цивилизованного сообщества. Она является также результатом последовательной и целенаправленной работы, проводимой различными организациями Диаспоры.
Надеемся, что подобная позиция Президента США заложит основу для дальнейшего осуждения и предотвращения геноцидов и преступлений против человечности»Ю говорится в заявлении МИД Арцаха.
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