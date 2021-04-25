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Католикос Гарегин  II  направил Джо Байдену благодарственное письмо

Католикос Гарегин  II  направил Джо Байдену благодарственное письмо

24 апреля  Верховный Патриарх и Католикос Всех армян Его Святейшество Гарегин II  направил президенту США Джозефу Байдену письмо, в котором от имени всего армянского народа и от своего лично  выразил признательность за его справедливую  позицию, выраженную в   послании 24 апреля.

Об этом  Арменпресс сообщили в информационной службе Первопрестола Святого Эчмиадзина.  

В своем письме Верховный Патриарх  подчеркнул, что признание США геноцида армян, которое началось 106 лет назад в Османской Турции, имеет особое значение в этот сложный исторический момент — учитывая варварскую войну против Арцаха, при поддержке той же Турции развязанную Азербайджаном осенью 2020 года. В вопросе преодоления  последствий этой войны Первопрестол  ожидает скорейшего  гуманитарного участия всего международного сообщества», - говорится в заявлении.

Как сообщили в  Первопрестоле, письмо Его Святейшества будет передано послу США в Армении.


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