Признание Байденом Геноцида армян имеет решающее значение для международного признания: Авинян 

Вице-премьер Армении Тигран Авинян считает, что использование термина “геноцид” в послании президента США Джо Байдена имеет решающее значение для международного признания и осуждения Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, в заявлении Авиняна говорится:

“Использование термина “геноцид” в послании президента США Джо Байдена в День памяти жертв Геноцида армян имеет решающее значение для международного признания и осуждения Геноцида армян. Необходимо высоко оценить личные усилия президента США и шаг правительства за называние вещей своими именами и огромный и неоспоримый вклад в международное признание этой общечеловеческой трагедии.

В то же время я убежден, что рано или поздно Турция также признает факт Геноцида армян, и независимо от развития армяно-турецких отношений, вопрос Геноцида и его международного признания имеет общечеловеческое значение, и разговор об этом не должен прекращаться. Думаю, что каждое государство, взяв на себя обязательства, должно сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобных трагедий”.