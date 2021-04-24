Президент Турции направил письмо Константинопольскому патриарху ААЦ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не примиряясь с прошлым своей страны, снова уклонился от того, чтобы назвать спланированную и осуществленую Османской Турцией резню армян 1915 года геноцидом. Как сообщает Арменпресс, президент Турции в письме к Константинопольскому патриарху Армянской Апостольской Церкви епископу Сааку Машаляну отметил, что с уважением относится к памяти армян, погибших в тяжелые времена Первой мировой войны.

«С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам», - говорится в письме.