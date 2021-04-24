Это важный для всех армян день: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после признания Геноцида армян президентом США Джо Байденом отметил, что это важный для всех армян день. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Это важный для всех армян день. В соответствии с резолюциями, принятыми Конгрессом США в 2019 году, президент Байден почтил память жертв Геноцида армян. США еще раз продемонстрировали свою непоколебимую приверженность защите прав человека и общечеловеческих ценностей», - написал Пашинян.

Премьер также подчеркнул, что идеологии, приведшие к Геноциду армян, живы и сегодня.

«Сегодня мы отдаем дань уважения 1,5 миллионам мучеников, ставшим жертвами преступной политики Османской империи во время Первой мировой войны. Идеологии, приведшие к Геноциду армян, живы и сегодня, о чем свидетельствуют зверства, совершенные против армян Арцаха во время последней войны», - заключил Пашинян.