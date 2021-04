Это важный для всех армян день: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после признания Геноцида армян президентом США Джо Байденом отметил, что это важный для всех армян день. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Это важный для всех армян день. В соответствии с резолюциями, принятыми Конгрессом США в 2019 году, президент Байден почтил память жертв Геноцида армян. США еще раз продемонстрировали свою непоколебимую приверженность защите прав человека и общечеловеческих ценностей», - написал Пашинян.

Премьер также подчеркнул, что идеологии, приведшие к Геноциду армян, живы и сегодня.

«Сегодня мы отдаем дань уважения 1,5 миллионам мучеников, ставшим жертвами преступной политики Османской империи во время Первой мировой войны. Идеологии, приведшие к Геноциду армян, живы и сегодня, о чем свидетельствуют зверства, совершенные против армян Арцаха во время последней войны», - заключил Пашинян.

It is an important day for all Armenians. Following the resolutions adopted by US Congress in 2019, President Biden honored the memory of victims of the Armenian Genocide. The US has once again demonstrated its unwavering commitment to protecting human rights and universal values