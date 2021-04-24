Премьер-министр вместе с супругой присутствовал на заключительном концерте проекта “Три реквиема”

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в Спортивно-концертном комплексе имени К.Демирчяна присутствовал на заключительном концерте проекта “Три реквиема” по случаю 106-й годовщины Геноцида армян. Концерт проходит под патронатом премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на концерте прозвучал “Реквием” Тиграна Мансуряна в исполнении Государственного симфонического оркестра Армении, Государственного камерного хора Армении и Ереванского государственного камерного хора. На концерте также присутствовали представители высокопоставленных делегаций, прибывших в Армению по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

Проект “Три реквиема” стартовал 23 апреля, в 23:00 часов, в Мемориальном комплексе Геноцида армян: Национальный филармонический оркестр и Государственный академический хор Армении исполнили произведение “Реквием” Джузеппе Верди. В ночь с 23 на 24 апреля, в 00:00 часов, в Доме камерной музыки имени Комитаса Государственный камерный оркестр Армении и Государственный камерный хор “Овер” исполнили произведение “Реквием” В.Моцарта.