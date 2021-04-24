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Арам I назвал признание Байденом Геноцида армян мудрым и смелым шагом

Арам I назвал признание Байденом Геноцида армян мудрым и смелым шагом

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I назвал признание Геноцида армян президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом мудрым и смелым шагом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница Католикоса в Facebook.

«Очень приветствуется мудрый и смелый шаг, сделанный президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом: назвать запланированный и осуществленный Османским государством против армянского народа в 1915 году геноцид его точным историческим и юридическим названием - геноцидом», - отметил католикос Арам I.


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