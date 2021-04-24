Президент Байден сделал исторический шаг: Нэнси Пелоси приветствует признание Геноцида армян

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает признание Геноцида армян президентом США Джо Байденом историческим шагом. Как сообщает Арменпресс, Пелоси выступила с официальным заявлением, в котором говорится:

«Сегодня исполняется 106 лет с начала одного из самых ужасных злодеяний 20 века: систематического убийства более 1,5 миллиона армянских мужчин, женщин и детей Османской империей. 24 апреля и каждый день мы вспоминаем жертв и оставшихся в живых, которые перенесли почти непостижимые страдания, и посвящают жизнь тому, чтобы эта жестокость была названа тем, чем она была: геноцидом. Но, к сожалению, правда об этих ужасных преступлениях слишком часто отрицалась, а ее чудовищность сводилась к минимуму.

Вот почему наши сердца полны радости, что президент Байден сделал исторический шаг, присоединившись к Конгрессу с официальным признанием в День памяти жертв Геноцида армян. Эта знаменательный шаг последовал за резолюцией Конгресса от 2019 года, в которой варварство, совершенное против армянского народа, было объявлено геноцидом. Мы приветствуем конгрессмена Анну Эшоо, председателя Адама Шиффа, председателя Фрэнка Паллоне, конгрессмена Джеки Спейер и поколения мужественных армян, которые сделали этот день возможным, потому что они отказывались принимать позорное отрицание истины.

История учит нас, что если мы игнорируем ее самые мрачные главы, нам суждено стать свидетелями повторения ужасов прошлого. В ознаменование этого торжественного дня памяти давайте обязуемся всегда твердо противостоять ненависти и насилию, где бы мы их ни увидели, и вновь обязуемся строить будущее надежды, мира и свободы для всех детей мира».