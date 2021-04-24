Названы герои «Авроры» – 2021

Гуманитарная инициатива «Аврора» назвала имена пяти героев «Авроры» – 2021, отмеченных Отборочной комиссии премии «Аврора» за мужество, решимость и воздействие. Как сообщает Арменпресс, об этом было объявлено сегодня в Матенадаране, национальном хранилище древних рукописей в Ереване (Армения). Во время специального мероприятия участники также отдали дань уважения великому ученому и филантропу Вартану Грегоряну, соучредителю Гуманитарной инициативы Аврора и члену отборочного комитета Премии Аврора, который скончался несколько дней назад. В соответствии с традицией, имена героев «Авроры» 2021 года были вписаны в Летопись «Авроры», уникальный манускрипт XXI века, содержащий описание деятельности Гуманитарной инициативы «Аврора».

Один из героев станет лауреатом премии «Аврора» – 2021 и получит возможность продолжить эстафету добра, разделив награду в размере 1 млн долларов с организациями, которые помогают нуждающимся. Вот герои «Авроры» – 2021:

Грегуар Ахонгбонон (Кот-д'Ивуар) , основатель Ассоциации Святой Камиллы, которая помогает страдающим психическими заболеваниями людям в Западной Африке и стремится покончить с бесчеловечной местной практикой содержания их в цепях. Господин Ахонгбонон номинировал три организации, которые поощряют международную солидарность и поддерживают людей с нарушениями интеллекта и психическими заболеваниями: CRÉDIL (Региональный комитет Ланодьера по образованию в интересах международного развития), Фонд L'Arche Canada и Ассоциацию Святой Камиллы.

Руби Альба Кастаньо (Колумбия) , правозащитница и основательница ASOCATDAME (Ассоциации крестьян, сельскохозяйственных рабочих и защитников окружающей среды Меты), которая работает над защитой прав тысяч колумбийских крестьян, подвергающихся преследованиям, насильственным исчезновениям и перемещению. Г-жа Кастаньо номинировала три организации, отстаивающие права крестьянских и бедных общин в Колумбии: ASOCATDAME, Корпорацию кларетинцев имени Нормана Переса Бельо (CCNPB) и Национальную федерацию сельскохозяйственных профсоюзов (FENSUAGRO).

Пол Фармер (США), медицинский антрополог, профессор Гарвардской медицинской школы, соучредитель и главный стратег международной НКО «Партнеры во имя здоровья» (Partners In Health), которая помогает воспользоваться достижениями современной медицинской науки тем, кому это больше всех необходимо. Доктор Фармер номинировал две организации, предоставляющие услуги здравоохранения беднейшим слоям населения мира и создающие глобальное движение просветителей и практиков в области социальной медицины: «Партнеры во имя здоровья» и Equal Health.

Джульен Лусенге (Демократическая Республика Конго), правозащитница, соучредитель организации «Женская солидарность за интегрированный мир и развитие» (SOFEPADI) и Фонда конголезских женщин (ФКЖ), вот уже много лет помогающая жертвам сексуального насилия, пострадавшим во время военных действий. Г-жа Лусенге номинировала три организации, которые поддерживают низовые женские организации, расширяют права и возможности жертв гендерного насилия и способствуют реинтеграции внутренне перемещенных лиц: Фонд конголезских женщин, Лигу конголезской солидарности и Ассоциацию матерей за развитие и мир.

Ашвак Мохаррам (Йемен), врач, которая оказывает жизненно важную поддержку голодающему населению города Ходейда, столкнувшемуся с гуманитарным кризисом в результате конфликта и блокады. Доктор Мохаррам номинировала две организации, которые защищают будущее детей и предоставляют бесплатные медицинские услуги людям, пострадавшим от продолжающегося конфликта в Йемене: Save the Children и «Врачи без границ».

«Возможность воздать должное этим выдающимся мужчинам и женщинам со всего мира – большая честь для меня. Герои «Авроры» 2021 года – это люди, которые по-настоящему верят в базовые права человека и посвятили свою жизнь оказанию помощи оказавшимся в тяжелых условиях. Мы также чествуем их за огромный вклад, который даже один человек может внести в общее дело, помогая тысячам и вдохновляя при этом миллионы людей», – отметил лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии премии «Аврора».

«Исключительные достижения героев «Авроры» – 2021 свидетельствуют об их непоколебимой готовности действовать, отвечая на нужды окружающих их людей. «Аврора» твердо верит в способность человечества улучшать и спасать жизни и разработала концепцию «благодарности в действии», описывающую человеческий дух, способный мотивировать нас на гуманитарную деятельность. Герои, которых мы чествуем сегодня, – это пример для подражания, который как никогда нужен миру», – сказала Маргерит Баранкитс, основательница Maison Shalom и больницы REMA и лауреат первой премии «Аврора».

На прошедшем мероприятии Гуманитарная инициатива «Аврора» также официально объявила об открытии приема номинаций на премию «Аврора» – 2022 и призвала всех выдвигать вдохновляющих кандидатов. Ранее в тот же день представители «Авроры» воздали дань памяти жертвам Геноцида армян, посетив церемонию возложения цветов к мемориалу Цицернакаберд в Ереване (Армения), посвященному пострадавшим во время первого геноцида XX века.