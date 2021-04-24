Госсекретарь МИД Франции считает очень важным возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает очень важным возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном по ряду проблем. Как сообщает Арменпресс, Лемуан сказал об этом в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможности возобновления переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы всегда проявляли готовность работать вместе с обеими сторонами. Было сказано многое, здесь я предпочел бы не вдаваться в подробности. Очень важно, чтобы переговоры возобновились, по крайней мере, по ряду вопросов», - сказал Лемуан.

Госсекретарь МИД Франции отметил, что в первую очередь необходимо ослабить напряженность в регионе, чтобы возможно было говорить о прочном мире. Госсекретарь добавил, что в этом направлении предстоит проделать большую работу.